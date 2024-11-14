Qualcomm, Snapdragon 8 Elite 2 için Samsung yerine TSMC ile anlaştı

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Qualcomm, gelecek yıl piyasaya süreceği Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinin üretimi için TSMC ile anlaştı.

Bu karar, Samsung Foundry'nin düşük verim oranları nedeniyle alındı. Samsung Foundry'nin 2nm işlem düğümünü kullanarak Snapdragon 8 Elite 2'yi üretmesi bekleniyordu.

Ancak, verim oranlarının düşük olması ve maliyetlerin yüksek olması, Qualcomm'u TSMC'ye yönlendirdi.

SAMSUNG FOUNDRY ZOR DURUMDA

Samsung'un çip üretim bölümü Samsung Foundry'nin düşük verim oranları, son yıllarda şirketin işine mal oluyor.

3nm yongalar için yüzde 20 verim oranına sahip olan Samsung Foundry, 500 yonga ürettiğinde sadece 100 işlevsel yonga elde edebiliyor. Bu durum, Qualcomm gibi yonga tasarımcıları için ek maliyet anlamına geliyor.

TSMC, VERİM ORANLARIYLA ÖNE ÇIKIYOR

TSMC'nin 3nm'deki veriminin yüzde 84 olduğu söyleniyor. Bu, Qualcomm'un kararını daha da mantıklı kılıyor.

TSMC, daha yüksek verim oranlarıyla daha fazla işlevsel yonga üretebiliyor ve bu da maliyetleri düşürüyor.

Snapdragon 8 Elite 2'nin Geekbench'teki test sonuçları, Snapdragon 8 Elite'e göre yüzde 20'lik bir CPU performans artışı göstereceğini ortaya koydu.

4000'lik tek çekirdek puanı, MediaTek'in gelecek yılın sonlarında duyurması beklenen Dimensity 9500 SoC ile eşleşiyor.