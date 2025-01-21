Qualcomm'a dişli rakip: MediaTek Dimensity 9400+ mart ayında geliyor

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MediaTek, Dimensity 9400 işlemcisinin hız aşırtmalı bir versiyonu olan Dimensity 9400+'ı mart ayında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Bu yeni işlemci, daha yüksek performans ve daha iyi enerji verimliliği sunacak.

DİMENSİTY 9400+ ÖZELLİKLERİ

Dimensity 9400+, Dimensity 9400 ile aynı mimariyi kullanacak, ancak Cortex-X925 çekirdeğinin saat hızı 3,63 GHz'den 3,7 GHz'e yükseltilecek. Bu sayede, işlemcinin performansında artış sağlanacak.

YENİ AKILLI TELEFONLARDA KULLANILABİLİR

Dimensity 9400+ işlemcisinin, Vivo X200S ve Oppo Find X8S gibi yeni akıllı telefonlarda kullanılması bekleniyor.

MediaTek, Dimensity 9400+ modelini normalden daha erken piyasaya sürerek akıllı telefon üreticilerinin bu işlemciyi daha hızlı bir şekilde benimsemesini hedefliyor.