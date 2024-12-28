Qualcomm'a dişli rakip: MediaTek Dimensity 9500 özellikleri sızdırıldı

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MediaTek, yeni amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9500 ile Qualcomm'un hakimiyetine meydan okumaya hazırlanıyor.

Sızdırılan bilgilere göre Dimensity 9500, Snapdragon 8 Elite Gen 2'den bile daha güçlü olabilir.

DİMENSİTY 9500'ÜN ÖZELLİKLERİ

Dimensity 9500, TSMC'nin 3nm üretim süreci olan N3P ile üretilecek. Bu sayede, işlemci hem yüksek performans hem de düşük güç tüketimi sunacak.

Dimensity 9500, iki adet Cortex-X4 ve altı adet Cortex-A720 çekirdeğinden oluşan yeni bir mimariye sahip.

PERFORMANS TESTLERİ

İlk benchmark testlerine göre Dimensity 9500, tek çekirdek performansında 4.000 puan civarında bir skor elde etti. Bu puan, Dimensity 9400'den bile daha yüksek.

QUALCOMM İLE REKABET

Dimensity 9500, Qualcomm'un yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 2 ile rekabet edecek. Her iki işlemci de TSMC'nin N3P üretim süreciyle üretiliyor.

MediaTek, son yıllarda işlemci teknolojisinde önemli gelişmeler kaydetti. Dimensity serisi, Qualcomm Snapdragon işlemcilere güçlü bir rakip haline geldi. Dimensity 9500, MediaTek'in amiral gemisi pazarındaki iddiasını artırabilir.