Realme 15T 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Realme, 15 serisinin giriş seviyesi modeli olan yeni akıllı telefonu 15T 5G'yi resmi olarak tanıttı.

Realme 15T 5G, uygun fiyatına rağmen 7000 mAh batarya ve 120 Hz AMOLED ekran gibi segmentinin ötesinde özellikler sunuyor.

GÜÇLÜ BATARYA VE EKRAN

Telefonun en dikkat çekici özellikleri arasında, 60W hızlı şarj destekli 7000 mAh kapasiteli bataryası ve 4000 nit tepe parlaklığa sahip 6.57 inç 120 Hz AMOLED ekranı yer alıyor.

Ayrıca IP66/68/69 sertifikalarıyla suya ve toza karşı üst düzey bir dayanıklılık vadediyor.

KAMERA VE PERFORMANS

Gücünü yeni MediaTek Dimensity 6400 Max işlemciden alan Realme 15T 5G, hem ön hem de arka ana kamerasında 50 megapiksellik sensörler kullanıyor.

Realme, telefonun üç büyük Android sürümü ve dört yıl boyunca güvenlik güncellemesi alacağını da söylüyor.

Cihaz, 5 Eylül’de üç farklı RAM ve depolama seçeneğiyle satışa sunulacak.

8 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip başlangıç versiyonunun fiyatı ise yaklaşık 240 dolar olacak.