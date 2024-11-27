Realme C75, Mediatek'in yeni işlemcisi Helio G92 Max ile geliyor

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Realme C75, MediaTek'in yeni işlemcisi Helio G92 Max'i kullanan ilk akıllı telefon olacak.

Bu yeni işlemci, Helio G91'in devamı niteliğinde ve bazı ufak iyileştirmeler sunuyor. Ancak 4G destekli bir yonga seti olması dikkat çekiyor.

Yine de Helio G92 Max, Realme C75 gibi bir orta sınıf telefon için yeterli gücü sağlayabilecek gibi görünüyor.

Realme C75, ilk olarak Vietnam'da tanıtıldı ve önümüzdeki haftalarda diğer ülkelerde de satışa sunulması bekleniyor.

Cihaz, Black Storm Night ve Lightning Gold olmak üzere iki renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek. Fiyatlandırma bilgisi henüz açıklanmadı, ancak Realme'nin bu bilgiyi yakın zamanda paylaşması bekleniyor.

REALME C75 ÖZELLİKLERİ

Realme C75, kağıt üzerinde standart bir orta sınıf telefon gibi görünüyor. Cihazda, FHD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6.72 inç IPS LCD ekran bulunuyor.

Helio G92 Max işlemci, 8 GB RAM ve 128 GB veya 256 GB dahili depolama ile destekleniyor.

Depolama alanı, microSD kart ile genişletilebiliyor. Arka tarafta çift kamera kurulumu yer alırken, ön tarafta 8 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunuyor.

Realme C75, 45W kablolu şarj ve ters şarj desteğine sahip 6.000 mAh bataryayla güçlendirildi.

Realme'ye göre C75, su ve toza dayanıklılık konusunda IP69 sertifikasına sahip. Bu, birçok uygun fiyatlı orta sınıf telefonda bulunmayan bir özellik.

IP69 sertifikasına ek olarak, C75 ayrıca MIL-STD-810H askeri sınıf darbe dayanıklılığı derecesine de sahip.

Realme C75, Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 arayüzüyle kutudan çıkıyor. Realme UI 5.0, AI Quantum Listening, AI Optimizer ve AI Instant Launch gibi yapay zeka destekli birçok özellikle birlikte geliyor.