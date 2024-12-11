Realme, çok uygun fiyatlı yeni bir Note modeli piyasaya sürdü

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Realme, uygun fiyatlı akıllı telefonlar sunan Note serisine yeni bir model daha ekledi: Note 60x. Filipinler'de piyasaya sürülen Note 60x, düşük fiyatıyla ve yeterli özellikleriyle giriş seviyesi kullanıcıları cezbetmeyi amaçlıyor.

NOTE 60X'İN ÖZELLİKLERİ

Realme Note 60x, 85 dolarlık fiyatıyla dikkat çekiyor. Note 60 ile benzer özelliklere sahip olan Note 60x, kamera konusunda bazı farklılıklar sunuyor.

Note 60x, 6,74 inç IPS LCD ekran, Unisoc T612 işlemci, 4 GB RAM, 64 GB dahili depolama ve 5.000 mAh batarya gibi özelliklere sahip. Note 60'tan farklı olarak Note 60x, 8 MP ana kamerayla geliyor.

NOTE 60 İLE KARŞILAŞTIRMA

Note 60, 32 MP ana kameraya sahipken Note 60x, 8 MP ana kamerayla geliyor. Note 60, farklı RAM ve depolama seçenekleri sunarken Note 60x, sadece 4 GB RAM ve 64 GB depolama ile kullanılabiliyor.

Note 60x, HD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6,74 inç IPS LCD ekrana sahip. Ayrıca, 5 MP selfie kamerası ve 10W şarj desteği sunan 5.000 mAh batarya ile geliyor.

Note 60x, toza ve suya karşı dayanıklılık için IP54 sertifikasıyla geliyor. Döküm alüminyum şasi ve ArmorShell koruması, telefonun dayanıklılığını artırıyor.