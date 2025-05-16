Realme GT 7 lansmanı yaklaşıyor: MediaTek Dimensity 9400e ile gelecek

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Akıllı telefon üreticisi Realme, yeni amiral gemisi katili olarak konumlandırdığı GT 7 modelinin global versiyonunu 27 Mayıs'ta piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Gücünü MediaTek'in yeni Dimensity 9400e yonga setinden alacak olan Realme GT 7, saniyede 120 kare (FPS) sabit hız ile akıcı bir oyun deneyimi ve devasa bir batarya vadediyor.

MEDIATEK DIMENSITY 9400E YÜKSEK PERFORMANS SUNUYOR

MediaTek'in yeni yonga seti Dimensity 9400e, AnTuTu testlerinde 2,45 milyonun üzerinde puan alarak en iyi Android işlemcileri arasına giriyor ve TSMC 4nm üretim sürecine sahip X4 birincil çekirdek barındırıyor.

Snapdragon 8 Gen 3'ten daha yüksek saat hızına, amiral gemisi seviyesinde bir GPU'ya ve Dimensity 9400 ile aynı yapay zeka modeline sahip olan bu işlemci, Realme GT 7'ye güç veriyor.

Telefonun geçen ay Çin'de Dimensity 9400+ işlemciyle tanıtılan versiyonundan farklı olarak, global modelde performans açısından biraz daha düşük olan yeni Dimensity 9400e yonga seti kullanılıyor.

Ayrıca, global versiyon 120W kablolu şarj destekli 7.000 mAh batarya ile gelirken, Çin modeli 100W şarjlı 7.200 mAh bataryaya sahip; ancak bu farkın günlük kullanımda önemsiz olması bekleniyor.

REALME GT 7'NİN TÜM ÖZELLİKLERİ 27 MAYIS'TA AÇIKLANACAK

Realme, telefonun 27 Mayıs'ta resmi olarak tanıtılacağını doğrulamış olsa da lansmana kadar olan haftalarda GT 7'nin birçok özelliğini ipuçlarıyla paylaşması bekleniyor.

Şirketin, büyük duyuru sırasında yeni amiral gemisi katilinin tüm teknik özelliklerini, ek özelliklerini ve fiyatını açıklaması öngörülüyor.