Realme GT 7 Pro'nun önümüzdeki ay Snapdragon 8 Elite ile geleceği doğrulandı

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Realme, merakla beklenen amiral gemisi telefonu GT 7 Pro'nun Snapdragon 8 Elite işlemciyle kasım ayında piyasaya sürüleceğini duyurdu

Qualcomm'un yeni tanıttığı bu güçlü işlemci, yeni nesil amiral gemisi telefonlara güç verecek. Xiaomi 15 ve Galaxy S25 Ultra gibi modellerin de Snapdragon 8 Elite ile gelmesi bekleniyor.

Realme, yeni çipe sahip bir telefonu piyasaya süren ilk şirketlerden biri olacağını ve Hindistan'da bu işlemciyi kullanan ilk telefon olacağını iddia ediyor.

REALME GT 7 PRO, 10'DAN FAZLA ÜLKEDE SATIŞA SUNULACAK

Realme GT 7 Pro, Hindistan, İtalya, İspanya, Malezya, Tayland gibi 10'dan fazla ülke ve bölgede satışa sunulacak.

Telefonun, 16 GB RAM ve Android 15 ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca, Sony'nin LYT-700 sensörüne sahip 50 MP kamera ve periskop telefoto kamera gibi özelliklere de sahip olacağı söyleniyor.

REALME GT 7 PRO'NUN DİĞER ÖZELLİKLERİ

Realme GT 7 Pro'nun IP68 veya IP69 su ve toz direncine sahip olması bekleniyor. Ön tarafta, 1.5K çözünürlük ve 120 Hz ekran yenileme hızı sunan 6.78 inç AMOLED ekranın yer alacağı söyleniyor. Ayrıca, 6.500 mAh kapasiteli büyük bir pil de beklenen özellikler arasında.