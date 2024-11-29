Realme Neo7 11 Aralık'ta tanıtılacak: İşte özellikleri

Haber Merkezi

Realme, son dönemde yaptığı tanıtımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Şirket, şimdi de yeni akıllı telefonu Realme Neo7'yi tanıtmaya hazırlanıyor.

Realme'nin resmi Weibo hesabından yapılan açıklamaya göre, realme Neo7 11 Aralık'ta Çin'de düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacak.

REALME NEO7 NASIL BİR TELEFON OLACAK

Realme Neo7, şirketin yeni "orta sınıf e-spor amiral gemisi" olarak konumlandırılıyor. Telefon, güçlü performansı ve dayanıklılığıyla dikkat çekiyor.

Realme, Neo7'nin AnTuTu testinden 2,4 milyon puan aldığını ve 6.500 mAh'yi aşan bir bataryaya sahip olduğunu açıkladı.

Ayrıca, telefonun IP68'den daha yüksek bir IP derecesine sahip olacağı ve bu sayede suya ve toza karşı üstün bir direnç göstereceği belirtiliyor.

Realme Neo7'nin Çin'deki fiyatının 2.499 CNY'nin (yaklaşık 345 dolar) altında olması bekleniyor.

Telefonun diğer özellikleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, sızıntılara göre telefon, MediaTek Dimensity 9300+ yonga seti, 80W hızlı şarj desteği ve 1.5K çözünürlüklü büyük bir ekranla gelebilir.

Realme Neo7, 11 Aralık'ta Çin'de düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacak. Telefonun küresel lansman tarihi henüz belli değil. Ancak, telefonun önümüzdeki aylarda diğer pazarlarda da satışa sunulması bekleniyor.