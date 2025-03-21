Realme P3 Ultra dikkat çekici özelliklerle tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

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Realme, merakla beklenen "Ultra" serisinin ilk üyesi olan Realme P3 Ultra'yı resmi olarak tanıttı.

Cihaz, şık tasarımı, güçlü donanımı ve rekabetçi fiyatıyla orta segment akıllı telefon pazarında dengeleri değiştirmeye aday.

Özellikle Dimensity 8350 Ultra işlemcisi ve 6000mAh devasa bataryasıyla dikkat çeken P3 Ultra, kullanıcılara üst düzey bir deneyim sunmayı hedefliyor.

ŞIK TASARIM VE DAYANIKLILIK BİR ARADA

Realme P3 Ultra, Neptün Mavisi, Orion Kırmızısı ve Parlayan Ay Beyazı olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geliyor.

Cihaz, IP66, IP68 ve IP69 sertifikalarıyla suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. Yüksek kaliteli ses deneyimi için Hi-Res Audio sertifikalı stereo hoparlörler de mevcut.

GÜÇLÜ PERFORMANS

Realme P3 Ultra, 6.83 inçlik dört tarafı kavisli AMOLED ekranıyla dikkat çekiyor. FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip olan bu ekran, 1500 nit tepe parlaklığıyla dış mekanlarda bile mükemmel görünürlük sağlıyor.

Cihaz, Dimensity 8350 Ultra yonga setiyle güçlendirilmiş durumda. 8GB veya 12GB RAM ve 128GB veya 256GB depolama seçenekleri sunuluyor. Ancak, microSD kart yuvası bulunmuyor.

İDDİALI KAMERA VE UZUN BATARYA ÖMRÜ

Realme P3 Ultra, OIS destekli 50MP ana kamera (IMX896) ve 8MP ultra geniş açılı kameradan oluşan güçlü bir kamera kurulumuna sahip.

Bu kurulum, kullanıcılara detaylı ve canlı fotoğraflar çekme imkanı sunuyor. 6000mAh'lik devasa bataryasıyla tüm gün kullanım vadeden cihaz, 80W kablolu hızlı şarj desteğiyle de kısa sürede şarj edilebiliyor.

Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile çalışan P3 Ultra, iki büyük işletim sistemi güncellemesi ve üç yıllık güvenlik yaması vadediyor.

REALME P3 ULTRA'NIN FİYATI NE KADAR

Realme P3 Ultra, 8GB RAM + 128GB depolama seçeneği için 312 dolar, 12GB RAM + 256GB depolama seçeneği için ise 346 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.