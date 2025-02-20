Realme'nin yeni telefonu P3 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Realme, Hindistan pazarı için yeni bir akıllı telefon modeli olan P3 Pro'yu tanıttı.
Güçlü özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkat çeken P3 Pro, özellikle performans ve pil ömrüne önem veren kullanıcıları hedefliyor.
REALME P3 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ
Ekran: 6.83 inç AMOLED, 1.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 1500 nit parlaklık
İşlemci: Snapdragon 7s Gen 3
RAM: 8 GB / 12 GB
Depolama: 128 GB / 256 GB
Arka Kamera: 50 MP ana kamera (OIS), 2 MP derinlik sensörü
Ön Kamera: 16 MP
Batarya: 6.000 mAh, 80W hızlı şarj
Yazılım: Android 15 tabanlı Realme UI 6.0
Diğer: Ekran içi parmak izi okuyucu, çift stereo hoparlörler
FİYATLAR
8 GB RAM + 128 GB: 276 dolar
8 GB RAM + 256 GB: 287 dolar
12 GB RAM + 256 GB: 310 dolar
Realme P3 Pro, 25 Şubat'tan itibaren Realme Hindistan web sitesi, Flipkart ve diğer mağazalardan satın alınabilecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış