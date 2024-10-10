Red Dead Redemption PC sistem gereksinimleri belli oldu

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Rockstar Games, Red Dead Redemption'ın PC sürümünün sistem gereksinimlerini açıkladı.

Red Dead Redemption, 29 Ekim'de PC kullanıcıları için çıkış yapacak. Ayrıca ilk günden 144 hz'e kadar doğal 4K çözünürlük, geniş ekran (21:9), ultra geniş ekran (32:9), Nvidia DLSS 3.7, AMD FSR 3.0 ve Nvidia DLSS Frame Generation ve HDR10 desteği gibi özelliklere sahip olacak.

Paylaşılan listeye göre, Red Dead Redemption PC sürümü için kullanıcıların minimum 8GB RAM, AMD FX9590 veya Intel Core i5-4670 ve GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R7 360 ekran kartına ihtiyacı olacak.

RED DEAD REDEMPTION SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum:

İşlemci: AMD FX9590 veya Intel Core i5-4670

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R7 360

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

DirectX: 12

Disk Alanı: 12 GB

Önerilen:

İşlemci: AMD Ryzen 5 3500X veya Intel Core i5-8500

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: RX 5700XT veya GeForce RTX 2070

İşletim Sistemi: Windows 10 ve Windows 11 (64 bit)

DirectX: 12

Disk Alanı: 12 GB