RedMagic 10 Pro küresel pazarda satışa sunuldu: İşte fiyatı

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Geçtiğimiz ay Çin'de tanıtılan RedMagic 10 Pro serisi, sonunda küresel pazarda da boy göstermeye başladı.

Snapdragon 8 Elite işlemci, Red Core R3 oyun çipi ve 24 GB'a varan RAM gibi etkileyici özelliklere sahip olan telefon, uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor.

GÜÇLÜ DONANIM VE PERFORMANS

RedMagic 10 Pro, Qualcomm'un en yeni ve güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite'i kullanıyor.

Bu işlemci, telefona üstün bir performans ve oyun deneyimi sunuyor. Ayrıca, Red Core R3 oyun çipi, oyun performansını daha da artırıyor.

24 GB RAM ve 1 TB depolama seçeneğiyle de dikkat çeken RedMagic 10 Pro, oyuncular için harika özellikler sunuyor.

RedMagic 10 Pro, 6,85 inçlik AMOLED ekranıyla da göz dolduruyor. 2688 x 1216 çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan ekran, oyunlar ve multimedya içerikleri için ideal.

RedMagic 10 Pro, öz çekimler için ekran altı bir kamera kullanıyor. Bu sayede ekran kesintisiz bir tasarıma sahip oluyor, ancak selfie kalitesi diğer amiral gemisi telefonlara göre biraz daha düşük.

Arka tarafta ise 50 MP + 50 MP + 2 MP sensörlere sahip üçlü kamera kurulumu bulunuyor.

REDMAGIC 10 PRO FİYATI

RedMagic 10 Pro, güçlü özelliklerine rağmen uygun fiyatıyla da öne çıkıyor. Asus ROG Phone 9 gibi pahalı oyun telefonlarının aksine, RedMagic 10 Pro 649 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

RedMagic 10 Pro'nun küresel pazardaki fiyatları şu şekilde:

Shadow (12 GB RAM + 256 GB depolama): 649 dolar

Moonlight (16 GB RAM + 512 GB depolama): 799 dolar

Dusk (16 GB RAM + 512 GB depolama): 799 dolar

Dusk Ultra (24 GB RAM + 1 TB depolama): 999 dolar