Redmi Note 14 modelleri küresel pazarda satışa çıkıyor: İşte özellikleri

Haber Merkezi

Redmi, uygun fiyatlı telefon serisi Note 14'ü küresel pazara sunmaya başladı. Note 14, Note 14 Pro ve Note 14 Pro+ modelleri, Hindistan'da düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı.

Redmi Note 14 serisi, orta sınıf telefonlar için beklentileri yükselten özelliklere sahip. Yapay zeka destekli araçlar, şık tasarım ve güçlü donanım, seriyi öne çıkarıyor.

REDMİ NOTE 14

Redmi Note 14, 6,67 inç AMOLED ekran, MediaTek Dimensity 7025 Ultra işlemci, 50 MP ana kamera ve 45W hızlı şarjlı 5.100 mAh batarya ile geliyor.

REDMİ NOTE 14 PRO

Redmi Note 14 Pro, 6,67 inç AMOLED ekran, MediaTek Dimensity 7300 Ultra işlemci, 50 MP ana kamera ve 45W hızlı şarjlı 5.500 mAh batarya ile geliyor.

IP69K suya ve toza dayanıklılık sertifikası da sunan Note 14 Pro, 3 yıl işletim sistemi ve 4 yıl güvenlik güncellemesi alacak.

REDMİ NOTE 14 PRO+

Redmi Note 14 Pro+, 6,67 inç kavisli AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 işlemci, 50 MP ana kamera, 50 MP telefoto kamera ve 90W hızlı şarjlı 6.200 mAh batarya ile geliyor.

IP69K sertifikasıyla gelen Note 14 Pro+ da 3 yıl işletim sistemi ve 4 yıl güvenlik güncellemesi alacak.

FİYATLAR

Redmi Note 14: 210 dolar

Redmi Note 14 Pro: 295 dolar

Redmi Note 14 Pro+: 365 dolar

Redmi Note 14 serisi, Xiaomi'nin resmi çevrimiçi mağazası, Amazon Hindistan ve yetkili satıcılarda ön siparişe açıldı. Açık satışlar ise 13 Aralık'ta başlayacak.