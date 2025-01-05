Redmi Note 14 serisinin global lansman tarihi doğrulandı

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Xiaomi, uygun fiyatlı telefon serisi Redmi Note 14'ü küresel pazara sunmaya hazırlanıyor.

Redmi Note 14, Note 14 Pro ve Note 14 Pro+ modelleri, 10 Ocak'ta düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacak.

REDMİ NOTE 14 SERİSİNİN ÖZELLİKLERİ

Redmi Note 14 serisi, Çin ve Hindistan'da daha önce piyasaya sürülmüştü. Telefonlar, güçlü işlemcileri, yüksek yenileme hızlı ekranları ve gelişmiş kamera sistemleriyle dikkat çekiyor.

Redmi Note 14 Pro+, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 işlemci, 6,67 inç AMOLED ekran, 108 MP ana kamera ve 120W hızlı şarj gibi özelliklerle geliyor.

Xiaomi, Redmi Note 14 serisiyle birlikte Redmi Buds 6 Pro kablosuz kulaklık ve Redmi Watch 5 akıllı saat modellerini de tanıtacak.