Redmi Note 17 Pro Max'in özellikleri ortaya çıktı

Q16U model numarası ve "chicago" kod adıyla geliştirilen REDMI Note 17 Pro Max, bu yılın haziran veya temmuz aylarında piyasaya sürülebilir.

Ortaya çıkan veriler, Xiaomi'nin hem işlemci tarafında hem de kamera diziliminde köklü bir strateji değişikliğine gittiğini gösteriyor.

MEDIATEK İŞLEMCİ VE ÇİFT KAMERA SİSTEMİ

Yeni akıllı telefon, önceki nesildeki işlemcinin yerini alan MediaTek Dimensity 7500 yonga setiyle yüksek performans sunmayı amaçlıyor.

Şirket yenilikçi bir adımla gereksiz bulunan makro lensi kaldırarak arka tarafta yüksek kaliteli çift kamera modülüne geçiş yapıyor.

Ana kamera olarak 200 MP çözünürlüğünde Samsung ISOCELL S5KHP5 geniş açılı sensör görev yaparken, ona 8 MP Omnivision ultra geniş açılı lens eşlik ediyor.

Cihazın ön tarafında ise 32 MP çözünürlüğünde Samsung ISOCELL S5KKDS selfie kamerası yer alıyor.

AVRUPA VE ÇİN İÇİN FARKLI BATARYA KAPASİTELERİ

Akıllı telefonun en çok dikkat çeken özelliği olan batarya tarafında, 100W hızlı şarj desteğiyle birlikte bölgelere göre iki farklı kapasite sunulacak.

Çin pazarında 10.100 mAh gibi devasa bir pille satışa sunulacak olan cihaz, küresel pazarda ise 9.210 mAh kapasiteli bir batarya taşıyacak.

Küresel versiyondaki bu kapasite düşüşünün, Avrupa Birliği'nin batarya yoğunluğu ve hızlı şarj güvenliği konusundaki katı yasal düzenlemelerinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Yaklaşan lansmanla birlikte, cihazın yüksek verimlilik için Xiaomi HyperOS 4 sistemiyle derinlemesine optimize edilmesi bekleniyor.