Rekabet Kurulu'ndan Google'a 2,6 milyar TL ceza

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Rekabet Kurulu'nun 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Google hakkında başlattığı soruşturma sonuçlandı.

Rekabet Kurulu tarafından Google'a yaklaşık 2,6 milyar TL para cezası verildiği açıklandı.

İDDİALAR İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında ilk olarak Google’ın, sahip olduğu çevrim içi video paylaşımı platformu “YouTube” envanterinin sadece kendi talep tarafı platformları (demand side platforms - DSP) aracılığıyla satın alınmasına yönelik kısıtlama getirdiği ve YouTube reklamlarının bağımsız hizmet sağlayıcıları aracılığıyla doğrulanmasını ve ölçümlenmesini engellediği iddiaları incelendi.

Bu iddia bakımından, Nitelikli YouTube DSP’leri olarak tanımlanan üçüncü taraf DSP’lerin YouTube envanterine erişiminin garanti edilmesi yönünde sunulan taahhütler kabul edilerek soruşturma sonlandırıldı.

REKABET KURULU'NDAN AÇIKLAMA

Kurul tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı.

Google’ın yayıncı reklam sunucusu hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğuna, Google’ın kendi SSP hizmetine haksız avantaj sağladığına, söz konusu kendini kayırma eyleminin rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğuna,



Bu nedenle, Google’a 2.607.563.963,59 TL idari para cezası verilmesine karar verilmiştir.

REKABET KURULU'NUN YAYINLANDIĞI TAM AÇIKLAMA METNİ