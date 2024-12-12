Resident Evil 2 bazı iPhone ve iPad modellerine geldi

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CAPCOM, popüler korku oyunu Resident Evil 2'yi iPhone ve iPad kullanıcıları için erişilebilir hale getiriyor.

1998 yılında ilk kez piyasaya sürülen ve 2019 yılında yeniden tasarlanan Resident Evil 2, mobil platformda da gerilim dolu bir deneyim sunacak.

RACCOON CİTY KABUSU MOBİLDE

Resident Evil 2'de oyuncular, Racoon City'deki zombi salgınından kurtulmaya çalışan çaylak polis Leon Kennedy ve üniversite öğrencisi Claire Redfield'ı kontrol ediyor.

Oyun, gerilim dolu atmosferi, zorlu bulmacaları ve korkunç yaratıklarıyla oyuncuları ekran başına kilitleyecek.

YÜKSEK KALİTELİ GRAFİKLER

Resident Evil 2, mobil platformda da yüksek kaliteli grafikler ve ses efektleriyle etkileyici bir deneyim sunuyor.

Oyuncular, Racoon City sokaklarında dolaşırken ve zombilerle mücadele ederken gerçekçi bir atmosferin tadını çıkaracaklar.

KONTROL DESTEĞİ

Resident Evil 2, mobil cihazlarda dokunmatik ekran kontrollerinin yanı sıra oyun kumandası desteği de sunuyor. Bu sayede, oyuncular daha rahat ve hassas bir şekilde oyunu kontrol edebilecekler.

Resident Evil 2, Evrensel Satın Alma özelliği sayesinde tek bir satın alma ile iPhone, iPad ve Mac'te oynanabiliyor.

Ayrıca, çapraz ilerleme özelliği sayesinde oyuncular, farklı cihazlarda kaldıkları yerden devam edebiliyorlar.

Resident Evil 2, iPhone 16 serisi, iPhone 15 Pro modelleri ve M serisi çipli iPad ve Mac cihazlarında oynanabiliyor.

FİYAT VE İNDİRİM

Resident Evil 2'nin ilk bölümü ücretsiz olarak oynanabiliyor. Tam oyunu oynamak için ise uygulama içi satın alma gerekiyor.