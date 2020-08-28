Resim içinde Resim özelliği YouTube'un iOS sürümüne çok yakında geliyor

Google, YouTube'un iOS sürümünde Resim içinde Resim özelliğini test etmeye başladı. Kullanıcılar bu özellik ile birlikte YouTube'da video izlerken başka uygulamaları da kullanabilecek.

Apple, geçtiğimiz haziran ayında iOS 14'ü tanıtmış ve "Resim içinde Resim" (PiP) özelliğinin yeni sürümle birlikte iPhone'lara geleceğini açıklamıştı.

Bu özellik sayesinde izlediğiniz videoları, kullandığınız uygulamanın üzerine getirebilecek ve uygulama içindeyken küçük ekranda videonuzu izlemeye devam edebileceksiniz. Ayrıca tek bir dokunuşla videonuzun boyutunu ayarlayabileceksiniz.

YOUTUBE ÖZELLİĞİ TEST ETMEYE BAŞLADI

ABD merkezli teknoloji devi Google, YouTube uygulamasının iOS sürümünde "Resim içinde Resim" özelliğini test etmeye başladı. Yeni özellik sayesinde iPhone sahipleri, bir yandan YouTube'dan video izlerken diğer yandan da farklı uygulamaları kullanmaya devam edebilecek.

KISITLI SAYIDA iPHONE KULLANICISI TEST EDEBİLİYOR

"Resim içinde Resim" özelliğini şimdilik kısıtlı sayıdaki iPhone kullanıcıları test edebiliyor ve özellik tüm videolarda çalışmıyor. Google, testleri tamamladığında söz konusu özelliği bütün iPhone kullanıcılarının erişimine açacak.

ÖZELLİĞİN ÜCRETLİ OLACAK İDDİALARI VAR

Edinilen bilgilere göre, tüm iPhone kullanıcıları YouTube "Resim içinde Resim" özelliğini kullanamayacak. Google'ın, yalnızca YouTube Premium abonelerine bu özelliği sunması bekleniyor.