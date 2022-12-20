RESMEN TERAPİ! Google'a bunu yazın, pamuk gibi olun...

RESMEN TERAPİ! Google'a bunu yazın, pamuk gibi olun...

Dünyanın bir numaralı arama motoru Google, kendi içinde bazı sürprizler barındırıyor. Oldukça eğlenceli olan Google arama kısmına yazabileceğiniz kelimeleri sıralıyoruz.

Dakikada yaklaşık iki milyon arama yapılan Google arama motoruna bazı kelimeler yazıldığında kullanıcı karşısına eğlenceli sonuçlar çıkarıyor.

Özel günlerde doodle yapan hatta kullanıcılara oyunlar sunan Google, bazı kelimeler karşısında sürprizler de yapıyor.

Örneğin Google'da 'Askew' veya 'tilt' aramalarını yaptığınızda, sayfanın biraz yana yattığını fark edersiniz.

Veya Google arama motoruna 'Let it snow' yani 'kar yağdır' yazıp Kendimi Şanslı Hissediyorum butonu üzerinden arama gerçekleştirdiğinizde ekranınıza karlar yağar.

Artırılmış gerçeklik özelliği

Google'da arama yaptığınızda, bazı sonuçları 3D ve artırılmış gerçeklik (AR) olarak görüntüleyebilirsiniz.

google.com adresine gidin veya Google uygulamasını açın. Bir hayvan, nesne veya yer arayın. Kullanılabilir 3D sonuç varsa 3D olarak göster'e dokunun. 3D sonuçla artırılmış gerçeklikte (AR) etkileşimde bulunmak için Alanınızda görün'e dokunun. Ekrandaki talimatları uygulayın.

Kedi veya köpek yazın

Google'da 'kedi' veya 'köpek' araması yapınca karşınıza patiler çıkacak. Ekranda tıkladığınız her yere uzanan patiler ve çıkan sesler yüzünüzü güldürecek.

Arayabileceğiniz diğer kelimeler

Kaplan, dev panda, leopar, keçi, çita, midilli, boz ayı, gri kurt, Shetland midillisi, piton, Arap atı, rakun, kirpi ve geyik

Chichén Itzá, Brandenburg Kapısı, Thomas Jefferson Anıtı, Hindistan'ın Giriş Kapısı; Chauvet Mağarası ve Ahu Nau Nau

Mitokondri, prokaryot, endoplazmik retikulum, bakteri, ökaryot, bitki hücresi, granüllü endoplazmik retikulum, nükleolus, kamçı, hücre zarı, hayvan hücresi, Golgi aygıtı