Ronaldo da ilgi duyuyor: Yeni futbol oyunu UFL'nin çıkış tarihi belli oldu Cristiano Ronaldo, EA FC'ye rakip olması beklenen UFL oyununa 40 milyon dolarlık yatırım yaptı. İşte oyunun çıkış tarihi.

ensonhaber.com

EA Sports FC yani eski adıyla FIFA serisine rakip olması beklenen UFL oyunu hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

UFL, çok çeşitli futbol mekanikleri ve tekniklerinin yanı sıra dinamik animasyonlar, dünya standartlarında oyun stillerini barındırıyor.

Goals AB'ye göre oyun, beceri öncelikli bir yaklaşım ve sıfır ödeme-kazan seçeneği ile fair-to-play olarak tanımlanıyor.

Unreal Engine ile geliştirilen UFL, 65 binden fazla profesyonel futbolcuyu temsil eden küresel bir organizasyon olan FIFPro ve bir spor performans analiz şirketi olan InStat ile ortaklıklar kurdu.

UFL çıkış tarihi

UFL'nin 2023'ün sonlarında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One ve PC Windows platformları için dünya çapında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Türkçe spiker de olacak

Herkes için bu yıl sonuna kadar çıkış yapması beklenen oyunun tamamen ücretsiz olacağı ve Türkçe spiker desteğiyle geleceği biliniyor.

Ronaldo 40 milyon dolar yatırım yaptı

Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, yeni futbol oyununun geliştirilebilmesi için 40 milyon dolarlık yatırımda bulundu.

Ronaldo, yaptığı açıklamada, bu projenin bir parçası olmaktan heyecan duyduğunu söyledi.