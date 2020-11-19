Rus kozmonotlar, Rus laboratuvarının hazırlıkları için uzay yürüyüşüne çıktı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli 2 Rus kozmonot, 2021'de istasyona varması planlanan Rus laboratuvarının hazırlıkları için uzay yürüyüşüne başladı.

Bilim insanları ve astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu sayesinde yıllardır uzayda çeşitli deneyler ve araştırmalar gerçekleştiriyor. Ayrıca istasyona fırlatılan çeşitli modüllerle, bu araştırmalar daha da derinleşiyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli 2 Rus kozmonot, 2021'de istasyona varması planlanan Rus laboratuvarının hazırlıkları için uzay yürüyüşüne başladı.

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Yaklaşık 7 saat süren yürüyüşte Sergey Rizhikov ve Sergey Kud-Sverçkov, istasyondaki en eski Rus bölümü Zarya'da akışkan regülatörünü zorlu bir cıvata nedeniyle yenileyemedi, ancak anten kablosunun yerini değiştirmede kozmonotların şansları yaver gitti.

Anten kablosunun yerinin değiştirilmesi, Rusya'nın istasyonda uzay yürüyüşü için kullanılan eski Pirs modülünün, yeni Nauka laboratuvarına yer açılması için devreden çıkarılmasının ilk adımı olarak nitelendirildi.

Fırlatılacak laboratuvar Nauka'ya hazırlık amacıyla Rusya'nın kontrolünde birkaç uzay yürüyüşüne daha ihtiyaç duyulacağı belirtiliyor.

22 ton ağırlığında, 13 metre uzunluğundaki yeni laboratuvarın, Kazakistan'dan güçlü Proton roketiyle fırlatılması planlanıyor.

İstasyons gönderilmesi neredeyse 10 yıldır ertelenen araştırma laboratuvarının 2021 başında istasyona varması öngörülüyor.