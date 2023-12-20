Rusya, Ukrayna'yı destekleyen Google'a cezayı kesti: 51 milyon dolar Rusya, Ukrayna savaşındaki eylemleriyle ilgili yanlış bilgi içeren görüntüleri kaldırmadığı gerekçesiyle Google'a 51 milyon dolarlık ceza verdi.

ensonhaber.com

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından birçok teknoloji şirketi, Rusya'ya yaptırım uygulama kararı almıştı.

Bu şirketlerden biri olan Google, Rusya'da devlet destekli Sputnik YouTube kanallarını Avrupa genelinde erişime kapatmıştı.

Rusya, Ukrayna'ya saldırmasının ardından büyük teknoloji şirketleri üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Rus ordusu Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili dezenformasyon içerdiği belirtilen görüntüleri kaldırmadığı gerekçesiyle Google'a dava açmıştı.

Google aleyhine açılan dava, başkent Moskova'daki Taganskiy Bölgesel Mahkemesinde görüldü.

Google'a 51 milyon dolarlık ceza

Mahkeme, Google'a 4 milyar 611 milyon ruble, yani yaklaşık 51 milyon dolarlık para cezası verdi.

Geçtiğimiz kasım ayında, Rus kullanıcılarının verilerini Rusya'daki sunucularda saklamayı reddettiği için Google'a 164 bin dolarlık bir para cezası daha verilmişti.

Moskova, yasa dışı içeriği kaldırmadığı için daha önce Google'a toplamda 100 milyon dolar civarında bir para cezası kesmişti.

Moskova'nın cezasını ödeyemeyen Google'ın Rusya şubesi, iflas süreci başlatmıştı.