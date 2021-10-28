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    Rusya UUİ'ye insansız kargo aracı gönderdi

    Rusya'nın Progress MS-18 insansız kargo aracı, Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı.
    • AA
    • 28.10.2021 - 07:07
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    Rusya UUİ'ye insansız kargo aracı gönderdi

    Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden TSİ ile 03.00’te gerçekleştirilen fırlatma, Rusya Federal Uzay Ajansının (ROSCOSMOS) resmi sitesinde canlı yayınlandı.

    2 GÜN SONRA ULAŞACAK

    560 kilogram yakıt, 420 litre içme suyu ve 1490 kilogramlık teknik malzeme taşıyan Progress MS-18 kargo aracının, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) 30 Ekim’de TSİ ile 04.34’te ulaşması bekleniyor.

    Rusya UUİ ye insansız kargo aracı gönderdi #1

    İNSANLIĞIN UZAYDAKİ ORTAK İSTASYONU: UUİ

    UUİ; ROSCOSMOS, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansının (JAXA) ortak iş birliğiyle kurulmuştu.

    Rusya UUİ ye insansız kargo aracı gönderdi #2

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