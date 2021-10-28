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Rusya UUİ'ye insansız kargo aracı gönderdi
Rusya'nın Progress MS-18 insansız kargo aracı, Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı.
- AA
- 28.10.2021 - 07:07
Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden TSİ ile 03.00’te gerçekleştirilen fırlatma, Rusya Federal Uzay Ajansının (ROSCOSMOS) resmi sitesinde canlı yayınlandı.
2 GÜN SONRA ULAŞACAK
560 kilogram yakıt, 420 litre içme suyu ve 1490 kilogramlık teknik malzeme taşıyan Progress MS-18 kargo aracının, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) 30 Ekim’de TSİ ile 04.34’te ulaşması bekleniyor.
İNSANLIĞIN UZAYDAKİ ORTAK İSTASYONU: UUİ
UUİ; ROSCOSMOS, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansının (JAXA) ortak iş birliğiyle kurulmuştu.