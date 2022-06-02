Safari, 1 milyar kullanıcı sayısını aşan ikinci tarayıcı oldu

Safari, 1 milyar kullanıcı sayısını aşan ikinci tarayıcı oldu

Yayınlanan en son verilere göre Safari, 1 milyar kullanıcı sayısına ulaşarak Chrome'dan sonra bunu başarabilen ikinci tarayıcı olarak kayıtlara geçti.

2013’te Microsoft Internet Explorer ve Firefox’u sollayarak en popüler web tarayıcısı unvanını kazanan Google Chrome, halihazırda dünyanın en çok tercih edilen tarayıcısı konumunda.

Samsung ve Safari gibi tarayıcılar ise özellikle mobil telefonlarda sıkça kullanıldığından listenin üst sıralarında yer almayı başarıyor.

Safari, 1 milyar kullanıcı barajını aştı

Atlas VPN tarafından yapılan açıklamaya göre, Apple'ın Safari web tarayıcısı 1 milyardan fazla kullanıcıya ulaştı. Safari, Chrome'dan sonra bunu başarabilen ikinci tarayıcı olarak kayıtlara geçti.

Chrome'un halihazırda 3.4 milyar kullanıcısı bulunuyor. Tüm bu rakamlara, masaüstü ve mobil kullanıcılar dahil edildi.

Safari’nin kullanım sayısının bu kadar yüksek çıkması, iPhone ve iPad’lerde varsayılan tarayıcı olarak gelmesinden kaynaklanıyor.

Öte yandan, en çok kullanıcısı olan tarayıcılar listesinde 212 milyonla Microsoft Edge üçüncü, Firefox ise 179 milyonla dördüncü sırada yer alıyor.