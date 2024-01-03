Sahibinden.com çöktü: Ücretli ilan verenler tepkili Bu sabah saatlerinden itibaren sahibinden.com sitesine erişim sağlanamıyor. Sitenin erişim sorunuyla alakalı çeşitli iddialar ortaya atılırken, özellikle ücretli ilan veren galericiler ve emlakçılar tepkilerini dile getiriyor.

ensonhaber.com

Binlerce kullanıcısı bulunan popüler çevrimiçi ilan platformu sahibinden.com, 3 Ocak sabahı itibarıyla erişim sorunları yaşamaya başladı.

Kullanıcılar, siteye giriş yapamadıklarını fark edince, yaşanan sorunun sebebini merak ediyor.

Bu durum üzerine sahibinden.com tarafından yapılan açıklamada, sorunun kaynağının alan adı sağlayıcısından kaynaklandığı belirtildi.

İddialara göre, Sahibinden com sitesi domain süresini uzatmayı unuttuğu için ödemesi gecikince boşa düştü ve Florida'dan bir network şirketi olan Network Solutions LLC tarafından 2025 yılına kadar satın alındı.

Galericiler ve emlakçılar tepkili

Sahibinden'e ilan verdikten sonra ilanın üstte görünmesi ve öne çıkması için bir miktar ücret ödemeniz gerekiyor.

10 saate yakın bir süredir kapalı olan sahibinden.com'a ücretli ilan veren galericiler ve emlakçılar ise sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Kullanıcılar, X ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında şirketten açıklama talep ederken, yaşadıkları maddi kayıplara ve işlerindeki aksamalara dikkat çekti.

Bazı kullanıcılar, ödedikleri ilan ücretlerinin kesinti süresince iade edilmesini veya telafi edilmesini istiyor.

Emlak ve otomobil piyasası durdu

Sahibinden.com'a erişim sağlanamadığı için Türkiye'deki emlak ve otomobil piyasası durdu. İlan ücreti ödeyen milyonlarca kişi ve şirket de mağdur.

Sahibinden.com yetkilileri ise kesintinin nedenine ilişkin henüz net bir açıklama yapmadı. Ancak şirketin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, teknik bir sorun yaşandığı ve bunun çözümü için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu tür kesintiler, dijital platformlara olan bağımlılığın ve bu platformların kesintisiz çalışmasının öneminin altını bir kez daha çiziyor.

Özellikle ticari faaliyetlerde bulunan kullanıcılar için, bu tür beklenmedik durumlar ciddi sıkıntılara yol açabiliyor.

Sahibinden.com'un yaşanan kesintinin ardından nasıl bir telafi planı sunacağı ise kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor.

Alan adı kilitlendi

Olayda adı geçen ABD’li firmanın internet sitesinde, sahibinden.com alan adının kilitlendiği bilgisine ulaşıldı.

Söz konusu kilitlenmenin yaygın nedenleri arasında ticari marka anlaşmazlığı, mülkiyet anlaşmazlığı gibi bir anlaşmazlığa konu olması yer alıyor.

Ayrıca mevcut alan adı sahibinin alan adının kilitlenmesini de talep edebileceği belirtiliyor.

Firmadan erişilen bilgilere göre, bu gibi kilitlenmelerin yaygın nedenleri arasında alan adının iflas davası, ticari marka anlaşmazlığı, mülkiyet anlaşmazlığı gibi bir anlaşmazlığa konu olması yer alıyor.