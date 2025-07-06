Sakarya'da ortaokul öğrencilerinden 'eletrik hasadı' yapan cihaz

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim gören 12 yaşındaki Gökhan Taha Ağpınar ve 11 yaşındaki Huzeyfe Yaman Dertli, danışman öğretmenleri İlyas Kurt rehberliğinde “Elektromanyetik Alandan Enerji Hasadı” adlı dikkat çekici bir proje geliştirdi.

Proje, telsiz gibi haberleşme cihazlarından yayılan radyo frekans sinyallerini algılayarak harici enerji kaynağına ihtiyaç duymadan enerji üretmeyi hedefliyor. Bu kapsamda geliştirilen elektronik kart, çevredeki elektromanyetik dalgaları toplayarak düşük güçle çalışan cihazlara yetecek kadar enerji üretebiliyor.

TÜBİTAK 2204 Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın fizik kategorisinde Türkiye ikincisi olan projeyle, hem elektromanyetik enerji farkındalığı artırılmak hem de gelecekte düşük enerji tüketimli sistemlere sürdürülebilir çözümler sunulmak isteniyor.

"HAVADAKİ FREKANSI ELEKTRİĞE DÖNÜŞTÜRDÜK"

Proje danışmanı ve Sakarya BİLSEM Uçak Bakım ve Elektroniği Öğretmeni İlyas Kurt, öğrencilerle birlikte artan enerji sorununa çözüm aradıklarını ve alternatif kaynaklar üzerine odaklandıklarını anlattı. Literatür taramaları sırasında elektromanyetik alanlardan enerji elde edilebileceğini fark ettiklerini söyleyen Kurt, süreci şöyle aktardı:

Akıllı saatler ve giyilebilir teknolojiler gibi düşük güçle çalışan cihazların sayısı hızla artıyor. Ancak bu cihazların batarya ve şarj problemleri var. Biz de öğrencilerimizle birlikte elektromanyetik dalgaları elektrik enerjisine dönüştüren bir devre geliştirdik. Yaklaşık 6 ay süren çalışmamızda farklı kaynaklardan gelen sinyalleri analiz ettik, bazı baz istasyonlarını ziyaret ederek testler yaptık.

KÜÇÜK CİHAZLARDA AFETLER İÇİN SİNYAL KAYNAĞI OLABİLİR

Kurt, geliştirdikleri sistemin milivat düzeyinde enerji ürettiğini ve bu enerjinin sensörlü cihazlar, bluetooth kulaklıklar veya akıllı saatlerde rahatlıkla kullanılabileceğini belirtti. Ayrıca, doğal afetlerde haberleşmenin kesildiği durumlarda sistemin sinyal kaynağı olarak kullanılabileceğini de dile getirdi:

Örneğin göçük altında kalan biri, yanında taşıdığı bu devre sayesinde arama kurtarma ekiplerinin telsizlerinden gelen sinyalleri kullanarak mini bir sinyal gönderebilir ya da yer tespiti yapılabilir.

Kurt, projeyi geliştirerek daha fazla frekans yakalayabilecek yeni anten sistemleri üzerinde çalıştıklarını ve bu sistemin ileride patent alarak ticarileştirilebileceğini de sözlerine ekledi.

"HEDEFİMİZ, YENİLENEBİLİR VE VERİMLİ ENERJİ ÜRETMEK"

7. sınıf öğrencisi Gökhan Taha Ağpınar ise yenilenebilir enerjiye ilgi duyduklarını, düşük güçle çalışan teknolojilere çevre dostu çözümler üretmek istediklerini söyledi. Geliştirdikleri devrenin bu alanda büyük bir potansiyel taşıdığını belirterek:

“Amacımız, çevreye zarar vermeden verimli enerji kaynakları oluşturmak. Türkiye ikincisi olmamız bizi daha da motive etti, çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Projeye katkı sunan 6. sınıf öğrencisi Huzeyfe Yaman Dertli de bu sistemin afet bölgelerinde kullanım potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.