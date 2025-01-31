Samsung Galaxy S25'in bazı özellikleri eski modellere geliyor

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Samsung, Galaxy S25 serisiyle birlikte tanıttığı yeni kamera özelliklerini eski Galaxy telefonlara da One UI 7.1 güncellemesiyle sunacak.

Şirket, Unpacked etkinliğinde eski cihazlara da yeni kamera özelliklerini getireceğini açıklamıştı.

YENİ FİLTLER VE ÖZELLEŞTİRME

One UI 7.1 güncellemesiyle birlikte Galaxy telefonlara 10 yeni filtre eklenecek. Altı tanesi film tarzı olan bu filtreler, fotoğraflara retro bir görünüm kazandırıyor.

Kullanıcılar, renk sıcaklığı ve kontrast gibi ayarları özelleştirerek filtreleri kendi zevklerine göre ayarlayabilecek. Yapay zeka destekli bir özellik de profesyonel görünümlü fotoğraflar çekmenize yardımcı olacak.

LOG VIDEO FORMATI

Video çekmeyi sevenler için "Log Video" formatı da One UI 7.1 ile birlikte geliyor. Profesyonel videografçılar tarafından sıkça kullanılan Log formatı, videoların renkleri üzerinde daha fazla kontrol sağlıyor.

Galaxy S25 serisinde Log formatı, öncelikle Pro video modunda kullanılabiliyor. Ancak, ayarlar üzerinden standart video modunda da aktif hale getirilebiliyor.

Log görüntüleri, telefonda Rec. 709'a dönüştürülebiliyor veya Davinci Resolve, Adobe Premiere Pro gibi profesyonel video düzenleme yazılımlarında LUT olarak kullanılabiliyor.

ONE UI 7.1 NE ZAMAN GELECEK

Samsung, One UI 7.1 güncellemesinin hangi Galaxy telefonlara ve ne zaman geleceği konusunda henüz net bir açıklama yapmadı. Ancak, güncellemenin önümüzdeki aylarda yayınlanması bekleniyor.