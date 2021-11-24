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    Samsung, 17 milyar dolarlık çip tesisini nereye kuracağını açıkladı

    Samsung, 17 milyar dolarlık bilgisayar çipi tesisi için ABD'nin Teksas eyaletini seçti.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2021 - 13:03
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 13:12
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    Samsung, 17 milyar dolarlık çip tesisini nereye kuracağını açıkladı

    Son zamanlarda başta ABD olmak üzere birçok ülkede yarı iletken kıtlığı yaşanıyor. Birçok teknoloji devi çip krizinden oldukça etkilenirken, otomobil üreticileri ise zaman zaman üretimi durdurmak zorunda kalıyor.

    Güney Koreli tekoloji devi Samsung ise ABD'deki yatırımlarını sürdürüyor. Şirket, 17 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek çip tesisin Teksas eyaletine kurulacağını açıkladı.

    ABD'DEKİ EN BÜYÜK YATIRIMI

    Teksas'ın Taylor kenti yakınlarında kurulacak tesis, Güney Koreli elektronik devinin ABD'deki en büyük yatırımı olacak.

    Samsung, 17 milyar dolarlık çip tesisini nereye kuracağını açıkladı #1

    2 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI

    Teknoloji sektöründen 2 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen tesisin inşasına gelecek yıl başlanacağı belirtildi. Eğer her şey yolunda giderse tesis, 2024 yılından itibaren üretime başlayacak.

    Samsung, rakiplerinin birçoğu gibi tedarik zinciri sorunlarını çözmek için ABD'de çip üretimini genişletmek için yarışıyor.

    Şirketin elektronik cihaz çözümleri yöneticisi Kinam Kim, daha fazla üretim kapasitesi ile müşterilerin ihtiyaçlarına daha iyi karşılık verebileceklerini ve tedarik zincirinin istikrarına katkıda bulunabileceklerini belirtiyor.

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