Samsung, 2024'te en çok akıllı telefon satan marka oldu

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Counterpoint Research'ün raporuna göre, Samsung 2024 yılında da Apple'ı geçerek akıllı telefon pazarındaki liderliğini korudu.

Samsung, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1 daha fazla telefon satarken, Apple'ın satışları yüzde 2 azaldı.

XİAOMİ'NİN YÜKSELİŞİ

Xiaomi, 2024 yılında yüzde 12'lik bir büyüme kaydederek akıllı telefon pazarındaki üçüncü sıraya yerleşti. Xiaomi'nin başarısında, uygun fiyatlı ve güçlü telefonları etkili oldu.

VİVO, OPPO'YU GEÇTİ

Vivo, 2024 yılında yüzde 9'luk bir büyüme göstererek Oppo'yu geride bıraktı ve dördüncü sıraya yükseldi. Vivo'nun başarısında, Hindistan ve Çin pazarlarındaki güçlü performansı etkili oldu.

HUAWEI İLK BEŞTE YOK

Huawei, ABD yaptırımları nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyor. Şirket, 2024 yılında büyüme kaydetse de küresel pazarda ilk beşe giremedi.

GALAXY S24 VE İPHONE 16

Samsung Galaxy S24 serisi ve Apple iPhone 16 serisi, 2024 yılında en çok satan telefon modelleri arasında yer aldı.

Galaxy S24 serisi, Batı Avrupa ve ABD'de başarılı olurken, iPhone 16 serisi ise Latin Amerika, Afrika ve Asya-Pasifik'te güçlü bir performans gösterdi.

2025 BEKLENTİLERİ

Counterpoint Research, akıllı telefon pazarının 2025 yılında da büyümeye devam edeceğini tahmin ediyor.

Özellikle premium segmentte ve yapay zeka destekli telefonlarda önemli bir büyüme bekleniyor.