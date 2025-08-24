Samsung, ABD'de Apple'ın pazar payını ele geçirdi: İşte nedeni

Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 7, piyasaya sürülmesinin ardından ABD pazarındaki dengeleri değiştirdi.

Cihazın başarısı sayesinde Samsung'un pazar payı ciddi bir yükseliş gösterirken, en büyük rakibi Apple'ın payı ise aynı dönemde geriledi.

SAMSUNG YÜKSELİŞTE, APPLE DÜŞÜŞTE

Son raporlara göre, Samsung'un ABD'deki pazar payı yüzde 31'e ulaşırken, Apple'ın payı yüzde 56'dan yüzde 49'a düştü.

Analistler, bu değişimin en önemli nedeninin, hantal selefi Fold 6'ya kıyasla çok daha iyi bir tasarıma sahip olan Galaxy Z Fold 7'nin başarısı olduğuna inanıyor.

DİĞER ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Pazar düşüşünde, Donald Trump'ın uyguladığı değişken gümrük vergileri gibi dış faktörlerin de etkili olabileceği öne sürülüyor.

Apple ayrıca Çin pazarında da pazar payı kaybı yaşadığı için iPhone 16'da indirimler yapmak zorunda kalmıştı.

Galaxy Z Fold 7'nin başarısı, tüketicilere güçlü bir ürün sunulduğunda, markanın pazar payını hızla artırabileceğini kanıtlıyor.

Bu durum, katlanabilir bir iPhone'un ne zaman piyasaya sürülürse sürülsün, güçlü bir rakiple karşı karşıya kalacağı anlamına geliyor.