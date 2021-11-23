Samsung, akıllı telefon üretimini Hindistan'a kaydırıyor

Samsung, gelecek planları doğrultusunda üretim kapasitesinin bir bölümünü Hindistan'a kaydırmayı planlıyor.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, uzun vadeli risk planları kapsamında kendi tesislerindeki akıllı telefon üretiminin bir bölümünü yeniden dağıtmayı planlıyor.

Üretim kapasitesini yedi üretim tesisinde dağıtacak şirket, tesislerin genel üretimininin yüzde 30'u aşmasının önüne geçecek.

HİNDİSTAN'A AĞIRLIK VERECEK

Vietnam’daki iki üretim tesisinin mevcut üretimini, yılda yaklaşık 182 milyon adetten 163 milyona düşürülecek olan Şirket, Hindistan'daki üretime daha fazla ağırlık verecek.

2026 yılına kadar Samsung’un genel üretiminin yüzde 25'ini oluşturacak Hindistan, 2024 yılına kadar şirketin en büyük fabrikası olacak ve 2026 yılına kadar 108 milyon akıllı telefon üretecek.

2022 yılından itibaren uygulanacağı düşünülen kapasite değişikliği ile beraber genel üretimin yüzde 20'sini Vietnam, yüzde 14'ünü Endonezya, yüzde 6'sını Brezilya tesisi oluşturacak.