Samsung AR gözlükleri Galaxy S25 ile birlikte tanıtılacak

Haber Merkezi

Samsung, Qualcomm ve Google iş birliğiyle geliştirdiği AR gözlüklerini sonunda tanıtmaya hazırlanıyor.

Galaxy S25 serisiyle birlikte ocak ayında düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak olan AR gözlükleri, iddialı bir çıkış yapacak.

XR PROJESİ GERÇEK OLUYOR

Samsung ve Google, uzun süredir Qualcomm ile birlikte XR (Genişletilmiş Gerçeklik) projesi üzerinde çalışıyordu.

Apple Vision Pro'nun düşük satışları ve diğer pazar faktörleri nedeniyle ertelenen proje, sonunda gün yüzüne çıkıyor.

PROTOTIP TANITILACAK

Samsung, AR gözlüklerinin henüz tam sürümünü piyasaya sürmeyecek. Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak olan cihazın, Meta Orion gibi bir prototip olması bekleniyor.

Samsung ve Google, Vision Pro'nun başarısızlığının ardından XR planlarını değiştirdi. Meta Ray-Ban akıllı gözlüklerinin başarısından etkilenen şirketler, AR gözlüklerini de bu yönde geliştirmeye karar verdi.

AR gözlüklerinin kullanacağı yazılımın bu ay içinde tanıtılması bekleniyor. Bu da Samsung'un AR gözlükleri hakkında Galaxy S25 serisinden önce bilgi vereceği anlamına geliyor.

GALAXY EKOSİSTEMİNE ENTEGRASYON

AR gözlüklerinin Galaxy S25 serisiyle birlikte tanıtılması, Samsung'un bu cihazları Galaxy ekosistemine entegre etmeyi planladığının bir göstergesi.

Gözlüklerin Galaxy telefonlarla uyumlu çalışması ve hatta iOS ile de sınırlı özelliklerle kullanılabilmesi bekleniyor.