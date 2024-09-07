Samsung, artık güncelleme almayacak telefonlarını açıkladı Samsung, yakın zamanda yazılım güncelleme programını revize etti ve listeden dört Galaxy cihazını çıkardı. İşte güncelleme desteği kesilen telefonlar.

Haber Merkezi

Samsung, kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir karar açıkladı. Güney Koreli teknoloji devi, bazı akıllı telefon ve tablet modellerinin artık güncelleme almayacağını duyurdu.

Bu durum, söz konusu cihazların güvenlik açıklarına karşı korunmasız kalabileceği ve yeni yazılım özelliklerine erişemeyeceği anlamına geliyor.

GÜNCELLEME DESTEĞİ KESİLEN SAMSUNG MODELLERİ

Samsung'un güncelleme desteğini çektiği cihazlar arasında Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+ ve Galaxy M31s gibi popüler modeller bulunuyor.

Bu cihazlar, 2020 yılında piyasaya sürüldüğünden, artık Samsung'un sunduğu yazılım güncellemelerinden ve güvenlik yamalarından faydalanamayacak.

Şirket, bu kararını genellikle cihazın donanımının yeni yazılımları destekleyememesi, üretim sürecinin sona ermesi veya yeni teknolojilere geçiş yapılması gibi nedenlerle açıklıyor.

Samsung, bu yılın başlarında 2024 ve sonrasında piyasaya sürülecek Galaxy akıllı telefonları için yedi yıl büyük işletim sistemi yükseltmeleri sunacağını duyurmuştu.