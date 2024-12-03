Samsung, Çin-ABD ticaret savaşı nedeniyle tasarım değişikliğine gidiyor

Haber Merkezi

Çin ile beklenen ticaret savaşının etkileri teknoloji devlerini harekete geçirmiş durumda. Samsung, bu gelişmeler ışığında, katlanabilir telefonlarının arka panellerinde cam kullanmayı planladığını açıkladı.

Katlanabilir telefonlarda arka paneller, menteşe ve ekran arasında destek sağlayan kritik bir bileşen. Galaxy Z Fold SE’nin mevcut arka panellerinde kullanılan titanyum ise büyük ölçüde Çinli üreticilerden temin ediliyor.

ABD'nin Çin’e yönelik yaptırımları artıracağı beklentisi, titanyum maliyetlerini yükseltebilir.

Bu durum, hem Samsung hem de Apple gibi teknoloji devlerinin Çin’den ithal edilen titanyum ve benzeri malzemelere olan bağımlılığını azaltmaya yöneltiyor.

SAMSUNG'DAN DEĞİŞİKLİK

Samsung’un, katlanabilir cihazlarında cam arka panelleri geliştirme çalışmalarına başladığı ve bu değişikliğin 2026 yılı itibarıyla uygulanabileceği bildirildi.

Ayrıca, mevcut modellerde kullanılan özel çelik ve plastik gibi malzemelerin de cam ile değiştirilmesi gündemde.

Samsung’un cam arka panelleri yaygınlaştırması durumunda, üretim sürecinde ve cihazların performansında bazı değişiklikler bekleniyor:

Cam, titanyuma göre daha erişilebilir ve uzun vadede maliyetleri düşürebilir. Bu da tüketiciler için daha uygun fiyatlı telefonlar anlamına gelebilir.

Ancak, camın bir yalıtkan olması, ısı yönetimini olumsuz etkileyebilir, bu da şirketin yeni çözümler geliştirmesini gerektirebilir.

Önümüzdeki dört yıl, teknolojideki tasarım değişiklikleri ve fiyat politikaları açısından oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Ya daha yenilikçi cihazlar göreceğiz ya da artan maliyetlerin yansımasıyla fiyatların yükseldiğine şahit olacağız.