Samsung daha ucuz bir Galaxy S25 işlemcisinden vazgeçti

Haber Merkezi

Samsung, yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S25'te kendi ürettiği Exynos işlemciler yerine Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisini kullanma kararı aldı.

Bu kararın arkasında, Exynos işlemcilerin üretim sorunları ve Snapdragon işlemcilerin yüksek maliyeti yatıyor.

EXYNOS 2500 ÜRETİMİNDE SORUNLAR

Samsung, Galaxy S25 için geliştirdiği Exynos 2500 işlemcisinin üretim sürecinde sorunlar yaşıyor. İkinci nesil 3nm üretim teknolojisiyle üretilen işlemcinin verimliliği oldukça düşük. Bu da Samsung'un yeterli sayıda Exynos 2500 üretmesini zorlaştırıyor.

SNAPDRAGON 8 ELİTE ÇOK PAHALI

Öte yandan, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisi ise oldukça pahalı. Her biri 220 dolardan fazla olan işlemci, Galaxy S25'in maliyetini artırıyor.

Ancak Samsung, Exynos 2500'ün üretim sorunları nedeniyle Snapdragon 8 Elite kullanmak zorunda kalacak gibi görünüyor.

MEDİATEK İŞLEMCİLER DE GÜNDEMDEYDİ

Samsung, Galaxy S25 serisi için MediaTek işlemciler kullanmayı da düşündü. Ancak yeni Dimensity 9400 yongası da ikinci nesil 3nm süreci üzerine inşa edildiği için yeterli verimi sağlayamayabilir.

Samsung'un, Galaxy S25 FE modelinde Exynos 2500 işlemcisini kullanabileceği belirtiliyor. Ayrıca, Exynos 2500'ün üretim sorunlarının da bir noktada çözülmesi bekleniyor.