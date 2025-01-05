Samsung Galaxy A06 5G'nin bazı özellikleri belli oldu

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Samsung, Galaxy A0x serisinin ilk 5G destekli modeli Galaxy A06 5G üzerinde çalışıyor.

Geekbench'te ortaya çıkan telefon, MediaTek Dimensity 6300 işlemci ve 4 GB RAM ile listelendi.

GALAXY A06 5G'NİN ÖZELLİKLERİ

Galaxy A06 5G, Dimensity 6300 işlemci ve 4 GB RAM ile Geekbench'te SM-A066B model numarasıyla göründü.

Telefonun Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzüyle çalışacağı da listede yer alan bilgiler arasında.

Galaxy A06 5G'nin diğer özellikleri henüz kesin olarak bilinmiyor. Ancak, 4G destekli kardeşi Galaxy A06 ile benzer özelliklere sahip olması bekleniyor.

Galaxy A06'nın özellikleri:

6,7 inç HD+ (720x1600) PLS LCD ekran

MediaTek Helio G85 işlemci

4 GB RAM

64 GB dahili depolama

50 MP ana kamera

5 MP ön kamera

5.000 mAh batarya

Galaxy A06 5G, Dimensity 6300 işlemci sayesinde 4G destekli modeline göre daha yüksek performans sunacak.

Galaxy A06 5G, Geekbench'te tek çekirdek testinden 731 puan, çok çekirdek testinden ise 1.816 puan aldı.

Galaxy A06 5G, daha önce Wi-Fi Alliance veritabanında da SM-A066B model numarasıyla görülmüştü. Bu liste, telefonun çift bantlı Wi-Fi (2.4 GHz ve 5 GHz) desteğiyle geleceğini gösteriyor.