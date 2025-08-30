Samsung Galaxy A17 5G Türkiye'de satışta: İşte fiyatı

Samsung’un giriş segmentindeki yeni ve iddialı modeli Galaxy A17 5G, resmi olarak Türkiye'de satışa çıktı..

Cihaz, uygun fiyatına rağmen 120 Hz Super AMOLED ekran ve OIS'li ana kamera gibi üst düzey özellikler sunuyor.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Samsung Galaxy A17 5G, gücünü 5nm üretim sürecinden geçen Exynos 1330 işlemciden alıyor ve 25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh'lik bir bataryaya sahip.

Telefonun arka tarafında OIS destekli 50 MP'lik ana kameranın yanı sıra 5 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro kamera bulunuyor.

SAMSUNG GALAXY A17 5G TÜRKİYE FİYATI

Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzü ile kutudan çıkan telefon, iki farklı versiyonla raflardaki yerini aldı.

128 GB depolama alanına sahip başlangıç modeli 12 bin 999 TL, 256 GB'lık versiyonu ise 14 bin 999 TL'lik fiyat etiketine sahip.

SAMSUNG GALAXY A17 5G TÜM ÖZELLİKLER

Ekran: 6,7 inç Super AMOLED, 120 Hz, 1080×2340 piksel, 1.100 nit parlaklık

İşlemci: Exynos 1330

RAM: 4 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 50MP OIS geniş açı

5MP ultra geniş açı

2MP makro

Ön Kamera: 13MP

Pil: 5.000 mAh, 25W hızlı şarj

İşletim sistemi: One UI 7 (Android 15)