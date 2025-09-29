Samsung Galaxy A17 ve A07, Türkiye’de satışta: İşte fiyatlar

Samsung, giriş seviyesi akıllı telefon pazarını hedefleyen yeni modelleri Galaxy A17 ve Galaxy A07'yi Türkiye’de resmen satışa çıkardı.

Her iki telefon da uygun fiyatlı bir akıllı telefon arayan kullanıcıları hedefliyor.

SAMSUNG GALAXY A17: 6 YIL GÜNCELLEME GARANTİSİ

Samsung Galaxy A17, 6,7 inç boyutunda Full HD+ 90 Hz Super AMOLED ekrana, Mediatek Helio G99 yonga setine ve OIS destekli 50 MP ana kameraya sahip. Cihaz, 5.000 mAh batarya ve 25W hızlı şarj desteği sunuyor.

Telefonun en dikkat çekici yanı ise Android 15 ile kutudan çıkması ve 6 yıl işletim sistemi güncellemesi garantisi sunması. Galaxy A17'nin Türkiye fiyatı 11 bin 499 TL olarak açıklandı.

SAMSUNG GALAXY A07: GİRİŞ SEVİYESİNİN YENİ OYUNCUSU

Samsung Galaxy A07 ise 6,7 inç HD+ 90 Hz LCD ekran, Helio G99 yonga seti ve 50 MP'lik çift arka kamera kurulumuyla geliyor.

Bu model de 5.000 mAh batarya ve 25W hızlı şarj desteğine sahip.

Farklı bellek seçenekleriyle sunulan Galaxy A07'nin Türkiye'deki başlangıç fiyatı ise 7 bin 999 TL olarak belirlendi.