Samsung Galaxy A36, yeni kamerasıyla amiral gemilerini zorlayacak

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Samsung'un amiral gemisi modelleri her zaman dikkatleri üzerine çekse de uygun fiyatlı Galaxy A serisi de teknoloji severler tarafından büyük ilgi görüyor.

Yakında piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy A36, özellikle de yeni kamerasıyla adından söz ettirecek gibi görünüyor.

Galaxy A36, daha iyi özçekimler için geliştirilmiş 12 MP çözünürlüğünde yeni bir ön kamerayla gelecek.

Samsung, daha önce Galaxy S22 Ultra'da da 40 MP kamerayı 12 MP ile değiştirerek benzer bir strateji izlemişti.

Bu değişiklik, daha iyi yazılım, gelişmiş lensler ve diğer teknolojiler sayesinde daha kaliteli görüntüler elde etmeyi amaçlıyor. Sonuç olarak megapiksel sayısının her şey olmadığı bir kez daha kanıtlanmış oluyor.

GALAXY A36, GÜÇLÜ ÖZELLİKLERLE GELİYOR

Galaxy A36, selefi gibi uygun fiyatlı ve güçlü özelliklere sahip bir telefon olacak. Geekbench testlerine göre Galaxy A36, Snapdragon 6 Gen 3 veya 7s Gen 2 işlemciyle çalışacak ve 6 GB RAM'e sahip olacak.

Tasarım olarak Galaxy S24 FE'ye benzeyen telefonda, arka üçlü kamera kurulumu tek bir ünite içinde yer alacak.

ANDROID 15

Yaklaşık 400 dolarlık fiyat etiketi ve Android 15 işletim sistemiyle Galaxy A36, oldukça cazip bir seçenek olacak.

Her ne kadar Galaxy S25 Ultra kadar premium hissettirmese de çok daha uygun bir fiyata benzer bir performans sunacak.