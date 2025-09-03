Samsung Galaxy F17 5G'nin özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı

Samsung'un uygun fiyatlı F serisine ekleyeceği yeni akıllı telefonu Galaxy F17 5G, popüler test platformu Geekbench'te görülmesinin ardından şimdi de tüm özellikleriyle ortaya çıktı.

Galaxy F16’nın halefi olarak piyasaya sürülmesi planlanan cihaz, segmentine göre iddialı özellikler sunuyor.

90 HZ SUPER AMOLED EKRAN VE 50 MP KAMERA

Sızdırılan bilgilere göre telefon, FHD+ çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6.7 inçlik bir Super AMOLED ekrana sahip olacak.

Cihazın arkasında 50 MP ana sensörlü üçlü kamera kurulumu bulunurken, ön tarafta 13 MP'lik bir selfie kamerası yer alıyor.

6 YIL GÜNCELLEME SÖZÜ

Gücünü Exynos 1330 işlemciden ve 5.000 mAh bataryadan alacak olan Samsung Galaxy F17 5G, 6 yıl boyunca Android işletim sistemi yükseltmesi alacak olmasıyla dikkat çekiyor.

Telefonun 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip başlangıç versiyonunun fiyatının ise 165 dolar olması bekleniyor.