Samsung, Galaxy M16 5G ve Galaxy F16 5G modellerini tanıtacak

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Samsung, Galaxy M16 5G ve Galaxy F16 5G modelleriyle orta segment akıllı telefon pazarında iddiasını ortaya koyuyor.

Sızdırılan görseller ve bilgiler, cihazların şık tasarımları, güçlü donanımları ve çok yönlü kameralarıyla dikkat çekeceğini gösteriyor.

ŞIK TASARIM VE ETKİLEYİCİ EKRAN

Galaxy M16 5G, yeniden tasarlanmış bir arka panel ve dikey, hap şeklinde üçlü kamera kurulumuyla geliyor.

Infinity-U çentikli ön tasarımı, yüksek ekran-gövde oranı ile birleşerek sürükleyici bir görüntüleme deneyimi sunuyor.

Galaxy F16 5G de benzer bir tasarıma sahip. Dikey, metalik üçlü kamera kurulumu ve Infinity-U çentiği ile M16 5G'ye benzeyen F16 5G, 6.7 inç FHD+ Süper AMOLED ekranıyla canlı renkler ve keskin görüntüler vaat ediyor.

GÜÇLÜ PERFORMANS

Galaxy M16 5G, MediaTek Dimensity 6300 işlemci ve 8 GB RAM ile sorunsuz bir performans ve akıcı bir çoklu görev deneyimi sunuyor.

Geekbench testlerinde tek çekirdekte 552, çok çekirdekte ise 1.611 puan alan cihaz, gücünü kanıtlıyor.

Galaxy F16 5G ise MediaTek Dimensity 6300+ işlemciyle geliyor. Her iki cihazda da 25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil bulunuyor.

ÇOK YÖNLÜ KAMERALAR

Galaxy M16 5G ve F16 5G, üçlü arka kamera kurulumuna sahip:

50 MP ana kamera,

5 MP ultra geniş açılı kamera,

2 MP makro kamera.

ORTA SEGMENTİN YENİ FAVORİLERİ

Galaxy M16 5G ve F16 5G, şık tasarımları, güçlü performansları ve çok yönlü kameralarıyla orta segment akıllı telefon pazarında iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Samsung, bu cihazlarla geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedefliyor.