Samsung Galaxy M16'nın bazı özellikleri belli oldu

Haber Merkezi

Samsung, uygun fiyatlı akıllı telefon pazarında iddialı bir modelle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Galaxy M16 olarak adlandırılan cihaz, Geekbench performans testinde ortaya çıktı ve bazı temel özellikleri gün yüzüne çıktı.

SAMSUNG GALAXY M16 NELER SUNACAK

Geekbench verilerine göre Galaxy M16, MediaTek Dimensity 6300 işlemciden güç alacak.

6 nm mimariye sahip bu işlemci, 2,4 GHz hızında çalışan iki Cortex-A76 çekirdeği ve 2,0 GHz hızında çalışan altı Cortex-A55 çekirdeği ile performans ve verimlilik arasında denge sağlıyor.

Grafik işlemcisi olarak ise Mali-G57 MC2 kullanılacak. Galaxy M16, 8 GB RAM ile desteklenecek ve kutudan Android 14 işletim sistemi ile çıkacak.

Sızıntılara göre Galaxy M16, 6,7 inç büyüklüğünde FHD+ Super AMOLED ekran, 90 Hz yenileme hızı, 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kameradan oluşan üçlü arka kamera kurulumu, 13 MP ön kamera, 5.000 mAh batarya ve 25W hızlı şarj desteği gibi özelliklere sahip olacak.

Galaxy M16, uygun fiyatı ve sunduğu özellikler ile dikkat çekiyor. Büyük AMOLED ekran, çok yönlü kamera kurulumu ve uzun pil ömrü, telefonu fiyat-performans odaklı kullanıcılar için cazip bir seçenek haline getiriyor.

Ayrıca, Samsung'un uzun süreli yazılım güncellemeleri sunma politikası da cihazın değerini artırıyor.

Galaxy M16'nın 150 dolar civarında bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.