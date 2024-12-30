Samsung Galaxy M16'nın sızdırılan görselleri, tasarımda ufak değişiklikler olduğunu gösteriyor

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Samsung'un uygun fiyatlı telefon serisi Galaxy M'in yeni üyesi Galaxy M16, sızdırılan görsellerle gündeme geldi.

AndroidHeadlines tarafından paylaşılan görseller, Galaxy M16'nın tasarımında ufak değişiklikler olduğunu gösteriyor.

DAHA DÜZ BİR TASARIM

Galaxy M16, selefi Galaxy M15'e göre daha düz bir tasarıma sahip. Sol ve sağ çerçeveler inceltildi, ancak alt çerçevenin kalınlığı aynı kaldı. Kamera adası eklenmiş olması da dikkat çeken bir değişiklik.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sızdırılan görseller, Galaxy M16'nın teknik özellikleri hakkında bilgi vermiyor. Ancak, daha önceki raporlar ve Geekbench testleri, cihazın MediaTek Dimensity 6300 işlemci, 8 GB RAM ve Android 14 ile geleceğini gösteriyor. Telefonun Android 15 ile gelmesi de olası.

ÇIKIŞ TARİHİ

Galaxy M15'in mart ayında piyasaya sürüldüğü göz önüne alındığında, Galaxy M16'nın da 2025 yılının Mart ayında tanıtılması bekleniyor.