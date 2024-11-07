Samsung Galaxy Ring 2 beklenenden daha erken geliyor

Haber Merkezi

Samsung'un ilk akıllı yüzüğü Galaxy Ring, bu yılın başlarında piyasaya sürülmüştü. Şimdi ise şirket, ikinci nesil akıllı yüzüğü Galaxy Ring 2 üzerinde çalışıyor ve yeni cihazın beklenenden daha erken piyasaya sürüleceği söyleniyor.

YENİ RING 2'DE NELER DEĞİŞECEK

Koreli bir blog yazarı ve sızıntıcı olan yeux1122, Galaxy Ring 2 hakkında bazı önemli bilgiler paylaştı.

İddiaya göre yeni akıllı yüzük, önceki modele göre daha ince bir tasarıma ve daha uzun bir pil ömrüne sahip olacak. Bu, özellikle pil ömründen şikayet eden kullanıcılar için iyi bir haber.

Sızıntı, Galaxy Ring 2'nin ek özelliklere de sahip olacağını öne sürüyor, ancak bu özelliklerin neler olduğu henüz bilinmiyor.

Daha gelişmiş sağlık takibi veya temassız ödeme gibi özellikler olası yenilikler arasında yer alabilir.

APPLE'DAN DA AKILLI YÜZÜK GELEBİLİR

Aynı sızıntı kaynağı, Apple'ın da kendi akıllı yüzüğü üzerinde çalıştığını iddia ediyor. Ancak bu iddia, Bloomberg gazetecisi Mark Gurman'ın Apple'ın akıllı yüzük geliştirmediği yönündeki açıklamalarıyla çelişiyor.

Akıllı yüzük pazarındaki rekabetin artması, tüketiciler için daha fazla seçenek ve daha iyi ürünler anlamına geliyor. Samsung ve Apple gibi devlerin bu alandaki rekabeti, akıllı yüzüklerin gelişimini hızlandıracaktır.