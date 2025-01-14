Samsung, Galaxy Ring'in boyutlarını genişletiyor

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Samsung, akıllı yüzük Galaxy Ring'e 14 ve 15 numara olmak üzere iki yeni boyut seçeneği ekledi. Ayrıca, Samsung Health uygulamasında uyku takibini iyileştiren yeni özellikler de sunuldu.

YENİ BOYUTLAR

Galaxy Ring, artık 5 ila 15 arasında değişen boyutlarda sunulacak. Samsung, ayrıca Galaxy Ring'in satışa sunulduğu ülke sayısını da artırarak 53'e çıkardı.

Samsung Health uygulaması, uyku takibini iyileştiren yeni özellikler kazandı:

Uyku Ortamı Raporu: Yatak odasındaki sıcaklık, nem ve ışık gibi faktörleri analiz ederek uyku ortamını iyileştirme önerileri sunuyor.

Uyku Zamanı Rehberliği: Kullanıcının uyku düzenine göre en uygun yatma ve uyanma saatlerini öneriyor.

Mindfulness Takipçisi: Kullanıcıların ruh hallerini takip etmelerine ve nefes egzersizleri ile meditasyon yapmalarına olanak tanıyor.

YENİ BOYUTLAR SATIŞA SUNULDU

Galaxy Ring'in yeni boyutları, 22 Ocak'tan itibaren satın alınabilecek. Samsung, kullanıcıların doğru boyutu bulmalarına yardımcı olmak için ücretsiz boyutlandırma kitleri ve mağaza içi deneme imkanı sunuyor.