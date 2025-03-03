Samsung Galaxy S10 FE+ tabletin yeni görüntüleri sızdırıldı

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Samsung Galaxy Tab S10 FE+, teknoloji dünyasında heyecan yaratmaya devam ediyor. Son sızıntılar, tabletin devasa ekranı ve amiral gemisi tasarımını gözler önüne seriyor.

Galaxy Tab S10 FE+, sunduğu özelliklerle tablet pazarında yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

DEVAS GENİŞ EKRAN VE ŞIK TASARIM

Sızdırılan görüntülere göre, Galaxy Tab S10 FE+ 13,1 inçlik devasa bir ekrana sahip olacak.

Bu ekran, onu 2024 model 13 inç iPad Pro'dan bile daha büyük yapıyor. Tabletin ince ve hafif tasarımı, taşınabilirliği artırırken, alüminyum gövdesi dayanıklılık sağlıyor.

Düz çerçeve ve simetrik ekran kenarları, cihaza modern bir görünüm kazandırıyor.

Ekran Boyutu: 13,1 inç (yaklaşık)

Boyutlar: 300,5 mm x 194,7 mm x 6 mm (yaklaşık)

Gövde: Alüminyum

GÜÇLÜ PERFORMANS VE YENİLİKÇİ ÖZELLİKLER

Galaxy Tab S10 FE+, gücünü Exynos 1580 yonga setinden alacak. 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB depolama alanı seçenekleri sunacak olan tablet, yüksek performansıyla dikkat çekecek.

S Pen desteği ve Galaxy AI özelliklerini içeren One UI 7.0 işletim sistemi, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak.

Çift hoparlör sistemi, zengin bir ses deneyimi sunarken, tek arka kamera tasarımı sadeliği ön plana çıkarıyor.

İşlemci: Exynos 1580

RAM: 12 GB'a kadar

Depolama: 256 GB'a kadar

İşletim Sistemi: One UI 7.0 (Galaxy AI özellikleriyle)

Samsung Galaxy Tab S10 FE+, geniş ekranı ve güçlü özellikleriyle hem iş hem de eğlence için ideal bir seçenek sunuyor.

Özellikle içerik tüketimi, oyun ve çoklu görevler için mükemmel bir deneyim vadediyor. Galaxy AI özelliklerinin entegrasyonu, kullanıcıların tabletle etkileşimini daha da zenginleştirecek.