Samsung Galaxy S23 modelleri için One UI 8 Beta yayınlandı

Samsung, Android 16 tabanlı yeni One UI 8 arayüzünün beta sürecini bir önceki nesil amiral gemisi telefonlarına da genişletti.

Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra kullanıcıları, artık Samsung Members uygulaması üzerinden beta programına katılarak yeni özellikleri test etmeye başlayabilir.

ÖNE ÇIKAN YENİLİKLER NELER

Beta güncellemesi, daha basit bir Hızlı Paylaşım tasarımı, yenilenen Samsung İnternet tarayıcısı ve geliştirilmiş bir bölünmüş ekran görünümü gibi bir dizi yenilik getiriyor.

Ayrıca, yenilenen Takvim ve Hatırlatıcılar uygulamaları ile Güvenli Klasör'ün daha güçlü bir versiyonu da pakete dahil.

ERİŞİLEBİLİRLİK VE GÜVENLİK

One UI 8 ile birlikte Bluetooth işitme cihazlarını eşleştirmek artık daha kolay hale geliyor. Yeni güncelleme, Eylül 2025 güvenlik yamasını da içeriyor.