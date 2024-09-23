Samsung Galaxy S24 FE'nin tanıtım tarihi ortaya çıktı Samsung'un, merakla beklenen Galaxy S24 FE modelini ne zaman tanıtacağı sızdırıldı. İşte detaylar.

Haber Merkezi

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, amiral gemisi serisi Galaxy S24'ün FE modeli üzerinde çalışıyor.

Samsung Galaxy S24 FE'nin hem tasarımı hem de teknik özellikleri daha önce ortaya çıkmıştı. Şimdi de telefonun tanıtım tarihi sızdırıldı.

SAMSUNG GALAXY S24 FE NE ZAMAN TANITILACAK

Samsung Vietnam'dan sızdırılan bilgilere göre, yeni Galaxy S24 FE'nin tanıtılacağı etkinlik 26 Eylül'de düzenlenecek. Bu etkinlikte Galaxy S24 FE'nin yanı sıra Galaxy Tab S10 tabletler de duyurulabilir.

Öte yandan, söz konusu tarihin henüz Samsung tarafından doğrulanmadığını da belirtmemiz gerekiyor.

GALAXY S24 FE NELER SUNACAK

Samsung Galaxy S24 FE, bir önceki nesilde yer alan 6,4 inçlik ekranın yerine 6,7 inçlik bir ekranla gelecek.

Daha büyük ekranla birlikte telefonun boyutları da büyüyecek. Telefonun bataryası ise 4500mAh'den 4565mAh'ye çıkacak.

Exynos 2400e işlemcisinden güç alacak telefonun arka kısmında 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı kamera ve 8 MP telefoto kamera yer alacak.

Telefonun ön tarafında ise 10MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası karşımıza çıkacak.

Galaxy S24 FE'nin fiyatı konusunda henüz bir bilgi yok. Bir önceki model olan Galaxy S23 FE, şu anda ülkemizde 20 bin TL civarında satılıyor.