Samsung, Galaxy S24 için One UI 7 beta 3 sürümünü yayınladı

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Samsung, Galaxy S24 serisi için Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzünün üçüncü beta sürümünü yayınladığını açıkladı.

One UI 7 beta 3, performans iyileştirmeleri, hata düzeltmeleri ve kararlılık geliştirmeleriyle geliyor.

ONE UI 7 BETA 3'TEKİ YENİLİKLER

One UI 7 beta 3, önceki beta sürümlerinde tespit edilen sorunları gideriyor ve kullanıcı deneyimini iyileştiriyor. Güncelleme ile birlikte gelen başlıca değişiklikler şunlar:

Uygulama çekmecesinde kaydırma performansı iyileştirildi.

Game Booster ayarları değiştirildi.

Hızlı panel, Now Bar ve kilit ekranıyla ilgili sorunlar giderildi.

Edge panelinin işlevselliği geliştirildi.

Çeşitli küçük hata düzeltmeleri ve kararlılık iyileştirmeleri yapıldı.

ANDROİD 15 DENEYİMİ

One UI 7, Android 15'in yeni özelliklerini ve geliştirmelerini Galaxy S24 kullanıcılarına sunuyor.

One UI 7 ile birlikte gelen yenilikler arasında Bildirimleri Filtrele, Dikey Uygulama Çekmecesi ve Now Bar gibi özellikler yer alıyor.

ONE UI 7'NİN ÇIKIŞ TARİHİ

One UI 7'nin kararlı sürümünün, Ocak 2025'te Galaxy S25 serisiyle birlikte yayınlanması bekleniyor.